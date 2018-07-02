Испанский полузащитник Андрес Иньеста заявил о завершении карьеры

Испанский полузащитник Андрес Иньеста после проигрыша сборной России на чемпионата мира заявил о завершении карьеры. По признанию знаменитого испанского футболиста, которое он сделала вчера после матча с российской сборной: "Сегодня самый грустный день в моей карьере".

34-летний Иньеста забил один гол в серии пенальти. Он уходит из сборной Испании, - сообщает teleprogramma.pro.

"Реальность такова, что сегодня мой последний матч в национальной сборной. Иногда все заканчивается совсем не так, как об этом мечтаешь. Сегодня самый грустный день в моей карьере", - заявил 1 июля Иньеста.

Андрес Иньеста выступал за сборную Испании с 2006 года. На его счету 13 голов в 133 матчах за национальную команду. Вместе со сборной Андрес выиграл чемпионат мира — 2010 и два Евро (2008 и 2012).

Публикация от Andres Iniesta (@andresiniesta8)25 Июн 2018 в 2:25 PDT

Для сборной Испании проигрыш сборной России - настоящая трагедия.