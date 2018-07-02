Испанский полузащитник Андрес Иньеста заявил о завершении карьеры
2 июля 2018, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Испанский полузащитник Андрес Иньеста после проигрыша сборной России на чемпионата мира заявил о завершении карьеры. По признанию знаменитого испанского футболиста, которое он сделала вчера после матча с российской сборной: "Сегодня самый грустный день в моей карьере".
34-летний Иньеста забил один гол в серии пенальти. Он уходит из сборной Испании, - сообщает teleprogramma.pro.
"Реальность такова, что сегодня мой последний матч в национальной сборной. Иногда все заканчивается совсем не так, как об этом мечтаешь. Сегодня самый грустный день в моей карьере", - заявил 1 июля Иньеста.
Андрес Иньеста выступал за сборную Испании с 2006 года. На его счету 13 голов в 133 матчах за национальную команду. Вместе со сборной Андрес выиграл чемпионат мира — 2010 и два Евро (2008 и 2012).
Для сборной Испании проигрыш сборной России - настоящая трагедия.
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