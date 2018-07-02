Испанские болельщики в русских кокошниках на трибуне "Лужников" насмешили телезрителей, смотревших 1 июля матч между сборными России и Испании на чемпионате мира по футболу. Телеканал "Россия 1", который вел прямую трансляцию матча, несколько раз показал яркую группу болельщиков, нарядившихся в национальные русские головные уборы и с аппетитом жующих бутерброды.









На трибунах "Лужников" вчера собрались 78 тысяч 11 болельщиков. Эмоции зашкаливали. В Москву прилетел король Испании Филипп VI. На трибуне он сидел рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Поболеть за наших пришла даже беременная телеведущая Лера Кудрявцева. Один из поклонников футбола признался "Аргументам недели", как был счастлив, когда за два дня до матча ночью "выловил" билет на матч, ставший историческим. Сборная России выиграла со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

Корреспонденам телеканала "Дождь" удалось познакомиться с этими яркими болельщикамиЮ обратившими на себя внимание. Это россияне: дизайнер Инна Каленская, её супруг, вице-президент холдинга "ИМА"Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк. В интервью "Дождю" они рассказали, что после матча у них разрывается телефон от звонков тех, кто увидел во время матча, и подтвердили, что ели хот-доги, а не шаурму.

А вот это российский болельщик. Хорош?