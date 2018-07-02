Лоза высказал оригинальное мнение, почему сборная России выиграла у Испании

Музыкант Юрий Лоза высказал мнение об игре сборной России со сборной Испании на матче чемпионата мира по футболу. По мнению Лозы, нашим футболистам помогло то, что они играли у себя дома, а российские болельщики, собравшиеся в "Лужниках" и у экранов телевизоров, молились и болели больше испанцев.

Лоза раскритиковал игру обеих команд. Испания перед самым мундиалем поменяла тренера. Как отметил музыкант, сборная Испании была не похожа на саму себя, из-за замены тренера половина игроков не разговаривала друг с другом по политическим причинам. В команде были очевидны "разброд и шатание".

Российскую сборную Лоза раскритиковал за то, что за весь второй тайм и в дополнительное время наши парни не ударили по воротам ни разу и выиграли только за счет пенальти. "Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть. Но это футбол", — цитирует Лозу РИА Новости.

Сборная России обыграла Испанию по пенальти - 4:3. Россия впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.