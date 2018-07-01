Король Испании поздравил Владимира Путина с победой сборной России

Президент Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча чемпионата мира по футболу между сборными двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин отметил мастерство и высокий класс команды Испании. Испанский король Филипп VI поздравил главу российского государства с выходом в четвертьфинал домашнего мундиаля.

Владимир Путин от начала до конца смотрел игру и болел за команду, хотя и не смог приехать на стадион. Он сегодня дважды общался с тренером сборной Станиславом Черчесовым. До матча он пожелал успеха, а после - поздравил с победой, отметив, что выбранная тактика дала свои результаты.