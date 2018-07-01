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Сборная России впервые в 1\4 финала ЧМ. Победу над Испанией одержали по пенальти

1 июля 2018, 21:36 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Сборная России впервые в 1\4 финала ЧМ. Победу над Испанией одержали по пенальти
фото: globallookpress.com

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России состоялся в московских «Лужниках». Сборная России впервые за всю историю мундиалей вышла из группы и вся страна ждала этот матч с не меньшим напряжением, чем матч открытия.  

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Соперник- «Красная фурия», чемпион мира 2010. Голландский арбитр Бьорн Кейперс рассудил эту встречу. Настрой и энергетика стадиона в «Лужниках, где присутствовало 78011 болельщиков была сумасшедшая. Первый тайм начался с обоюдных атак, но плотный, жесткий прессинг испанцев не давал возможности нашим ребятам наладить игру в пас и пришлось уйти в защиту.

Испанцы играли в свой футбол, много убаюкивающих передач и остановок из-за нарушения правил. На 11 минуте Жирков нарушил правила и испанцы разыграли стандартный штрафной удар. Мяч попал в ноги Рамоса и Игнашевич спасая ворота срезал снаряд в свои ворота 1:0 повели испанцы.

Сборная России после забитого гола не атакует и полностью ушли в защиту. Их задача в этот момент была выдержать напор соперника и дождаться своего шанса. Футболистам России приходилось много передвигаться без мяча, что сильно выматывало команду, но они дождались момента, когда при подаче углового у ворот Испании защитник Пике играет в своей штрафной рукой и за это нарушение был назначен пенальти,  и Артем Дзюба отправил мяч точно в нижний угол ворот, счет стал 1:1 Необходимо отметить выдержку этого футболиста. От его удара, как потом выяснилось, зависела судьба всего матча. 

Второй тайм начался с массированных атак испанцев, они прилагали все свои усилия, чтобы выйти вперед «красная фурия» пыталась вытянуть наших ребят в центр поля, создать себе пространство для прорыва к воротам.

На 61 минуте наша сборная делает две замены: вместо Самедова выходит Черышев,  а вместо Дзюбы - Смолов. Испанцы продолжают свою круговерть около наших ворот: владение мячом у испанцев 74% против 26 % у наших. Тем не менее,  футболисты России выстояли,  и основное время матча закончилось вничью 1:1.

По новым правилам ФИФА  в дополнительное время два тайма по 15 минут можно сделать четвертую замену, и вместо Кузяева вышел Ерохин. За дополнительные 30 минут наши футболисты отбивались из последних сил, у многих из них сводило судоргой мышцы ног.

За это время испанцы нанесли 8 ударов в створ ворот и подали 5 угловых. Но ребята выстояли и дождались серии после матчевых пенальти. Всё внимание было приковано к нашему лидеру и капитану команды  Игорю Акинфееву.

И он не подвел один удар отразил, а второй мяч испанец пробил мимо. Итоговый счет по пенальти стал 4:3 в пользу сборной России, и наши ребята уже четвертьфинале!

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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