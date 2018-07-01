Игоря Акинфеева забрали на допинг-контроль
1 июля 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
Голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев после матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией успел ответить только на один вопрос журналистов. Допинг-офицеры забрали 32-летнего вратаря прямо во время общения с журналистами.
«Чего греха таить, мы надеялись на пенальти, так и получилось. Россия - страна, где умеют играть в футбол. Мы проводим фантастический чемпионат», — сказал капитан национальной команды.
Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании, сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.
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