Игоря Акинфеева забрали на допинг-контроль

Голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев после матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией успел ответить только на один вопрос журналистов. Допинг-офицеры забрали 32-летнего вратаря прямо во время общения с журналистами. Россия победила Испанию. Стас, ты космос! Акинфеев - супер!

«Чего греха таить, мы надеялись на пенальти, так и получилось. Россия - страна, где умеют играть в футбол. Мы проводим фантастический чемпионат», — сказал капитан национальной команды.

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании, сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.