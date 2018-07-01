Россия победила Испанию. Стас, ты космос! Акинфеев - супер!

Россия впервые вышла в 1\4 финала ЧМ-2018, обыграв сборную Испании. Денис Черышев заплакал от счастья. А испанцы, для которых футбол - целая жизнь, зарыдали от такой неудачи. Блестяще защищал ворота сборной России Игорь Акинфеев. Дзюба забил гол с пенальти

Россия выиграла по пенальти. В основное время матч завершился со счетом 1:1. Единственный гол забил нападающий Артем Дзюба. Испании защитали мяч, отлетевший от колена Сергея Игнашевича. В дополнительное время Акинфеев отразил два пенальти. А забили Смолов, Головин и Игнашевич. Главный тренер - Станислав Черчесов.

За матчем в "Лужниках" наблюдали 78 тысяч 11 болельщиков. В Россию поболеть за своих прибыл король Испании Филипп VI. На трибуне российскую сборную поддерживали Дмитрий Медведев с супругой Светланой, вице-премьер Ольга Голодец.

Следующий соперник России определится сегодня вечером. Матч будет проходить в Сочи.