Дзюба забил гол с пенальти
1 июля 2018, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий сборной России Артем Дзюба сравнял счет. За пять минут до окончания первого периода Дзюба забил гол в ворота Испании, точно пробив пенальти. Трибуны взревели. Две минуты до конца первого периода.
После гола Дзюба, как уже делал в предыдущих матчах, приложил руку к воображаемому козырьку, как принято у военных.
Эмоционально болеет за Россию Светлана Медведева, присутствующая в "Лужниках" вместе с Дмитрием Медведевым.
Финальный свисток. Счет 1:1.
Напомним, Дзюба отличился в матчах с Саудовской Аравией и Египтом.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес