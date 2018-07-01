Дзюба забил гол с пенальти

Нападающий сборной России Артем Дзюба сравнял счет. За пять минут до окончания первого периода Дзюба забил гол в ворота Испании, точно пробив пенальти. Трибуны взревели. Две минуты до конца первого периода.

После гола Дзюба, как уже делал в предыдущих матчах, приложил руку к воображаемому козырьку, как принято у военных.

Эмоционально болеет за Россию Светлана Медведева, присутствующая в "Лужниках" вместе с Дмитрием Медведевым.

Финальный свисток. Счет 1:1.

Напомним, Дзюба отличился в матчах с Саудовской Аравией и Египтом.