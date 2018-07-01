Испания открыла счет в матче с Россией. Матч идет на стадионе "Лужники" в Москве. Но гол забил не игрок испанской сборной. Мяч на 12 минуте отрикошетил в ворота Игоря Акинфеева от колена защитника сборной России Сергея Игнашевича.

Штрафной был назначен после того, как Юрий Жирков на фланге столкнулся с испанским защитником Начо. Россиянам повезло, Жирков избежал желтой карточки.

В Россию приехал король Испании Филипп VI. Он болеет за свою команду. Испанский король сидит на трибуне рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и премьер -министром РФ Дмитрием Медведевым.

Супруга главы российского правительства Светлана Медведева более за сборную России вместе с мужем на стадионе.

1:0 - ведет Испания.