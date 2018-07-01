Дельфин Ванда предсказала победителя матча Россия — Испания
1 июля 2018, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
Дельфин Ванда - оракул из сочинского дельфинария - предсказала победу российской сборной по футболу в матче со сборной Испании. Матч Россия - Испания состоится сегодня в Москве на стадионе "Лужники" в 17:00.
Ванде предложили выбрать один из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц. Предсказательница выбрала и принесла тренеру мяч с названием "Россия". Сегодня сборная России впервые за 32 года сыграет в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Обитательница сочинского дельфинария угадала 90 процентов результатов хоккейных матчей Зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. Дельфину Ванде 10 лет, она родилась в дельфинарии Геленджика.
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