Дельфин Ванда предсказала победителя матча Россия — Испания‍

Дельфин Ванда - оракул из сочинского дельфинария - предсказала победу российской сборной по футболу в матче со сборной Испании. Матч Россия - Испания состоится сегодня в Москве на стадионе "Лужники" в 17:00.

Ванде предложили выбрать один из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц. Предсказательница выбрала и принесла тренеру мяч с названием "Россия". Сегодня сборная России впервые за 32 года сыграет в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Обитательница сочинского дельфинария угадала 90 процентов результатов хоккейных матчей Зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. Дельфину Ванде 10 лет, она родилась в дельфинарии Геленджика.