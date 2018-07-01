Британский болельщик объявил всему миру: вернулся из России живым и здоровым
1 июля 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Британский футбольный болельщик Мэтт Мэйбери объявил всему миру о том, что он вернулся из России живым и здоровым. Мэтт Мэйбери - фанат сборной Англии. Он прилетал в Россию на чемпионат мира по футболу.
Английский болельщик не только болел за своих кумиров, но и посетил достопримечательности Москвы. Британец опубликовал несколько фотографий в соцсети Твиттер и написал: "Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили".
Перед мундиалем западные СМИ, в том числе британские, призывали своих граждан не ездить в Россию и красочно описывали, что может случиться в Москве с иностранцами.
"Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян", - пристыдил Мэтт Мэйбери свои СМИ. "Абсолютно классная страна", — высказал он мнение о стране-хозяйке мундиаля - России.
Сборная Англии в четверг, 28 июня, в Калининграде проиграла команде Бельгии со счетом 1:0. В 1/8 финала турнира англичане сыграют с командой Колумбии 3 июля на стадионе "Спартак" в Москве.
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