Хоккеист вместе с женой и тремя детьми погиб в результате ДТП

В Канаде хоккеист клуба местной лиги Sask Valley Hockey League (SVHL) Трой Гаспер погиб в результате ДТП вместе с женой Кариссой и их тремя детьми. Страшная авария, в которой погибла целая семья, произошла в канадской провинции Саскачеван.

Трою Гасперу было 26 лет. "Советский спорт" напомнил, что канадский форвард Трой Гаспер выступал за клубы канадской лиги "Мусс Джо" и "Хамболт". О гибели Троя Гаспера сообщил в Твиттер журналист, спортивный обозреватель Бриан Мунц.

Ранее российский хоккеист Сергей Огородников погиб результате ДТП на 33 году жизни.