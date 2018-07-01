Хоккеист вместе с женой и тремя детьми погиб в результате ДТП
1 июля 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Канаде хоккеист клуба местной лиги Sask Valley Hockey League (SVHL) Трой Гаспер погиб в результате ДТП вместе с женой Кариссой и их тремя детьми. Страшная авария, в которой погибла целая семья, произошла в канадской провинции Саскачеван.
Трою Гасперу было 26 лет. "Советский спорт" напомнил, что канадский форвард Трой Гаспер выступал за клубы канадской лиги "Мусс Джо" и "Хамболт". О гибели Троя Гаспера сообщил в Твиттер журналист, спортивный обозреватель Бриан Мунц.
Ранее российский хоккеист Сергей Огородников погиб результате ДТП на 33 году жизни.
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