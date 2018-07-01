Франция - Аргентина 4:3, французы первыми вышли в ¼ финала

Матч Франция — Аргентина определил первого участника ¼ финала. Матч проходил в субботу, 30 июня, на «Казань Арене». Встречу рассудили иранские арбитры во главе с Фагани.

До начала матча трудно было сказать, кто в этой игре фаворит. Дешам, тем не менее, выбрал атакующую схему игры 4-2-3-1, сборная Аргентины остановилась на расстановке 4-4-2 .

На 8 минуте французы получили право на штрафной удар, Гризманн бьет и попадает в перекладину ворот. На 13 минуте игрок Франции Мбаппе набрал скорость, ушел в отрыв, когда остановить его без фола уже было невозможно, его сбивают грубо в штрафной и судья назначает пенальти, который безукоризненно исполняет Гризманн 1:0.

До 40 минуты аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам Франции, хотя владение мячом у аргентинцев 68% и 32% у французов Аргентинцам не хватает игроков в атаке,из нападающих на поле у них один Месси. В этот критический момент на 41 минуте полузащитник Де Мария решился на дальний и как оказалось неотразимый удар в «девятку»ворот. Счет становится 1:1 и на этом завершился 1-й тайм.

Второй тайм начался с атак аргентинцев и они получили право на штрафной, Бонега передает мяч Месси, он наносит удар, а аргентинец Меркадо подставляет ногу , срезает мяч в ворота и счет на 48 минуте становится 2:1.

Дальше события развивались не в пользу латиноамериканцев. Защитник сборной Франции Павар на 58 минуте закрученным ударом с дальней дистанции попадает в верхний угол ворот .И этот гол будет претендовать на самый красивый гол чемпионата. Счет становится 2:2.

На 64 минуте в штрафную аргентинцев ворвался Мбатте и забивает гол 3:2 в пользу французов. На 65 минуте сборная Аргентины, пытаясь спасти игру выпускает на поле нападающего Агуэро, которого из-за ссоры с тренером не выпускали на поле в предыдущих матчах, но нужда заставила.

На 68 минуте медлительная оборона сборной Аргентины упустила Мбаппе и он забивает гол, счет становиться 4:2. Мбаппе делает хэт-трик.

В добавленное время на 93 минуте Агуэро головой забивает мяч в ворота Мориса. 4:3 Феерический матч завершился выходом сборной Франции в ¼ финала. Сборная Аргентины покидает ЧМ-2018.