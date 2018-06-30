Президент Федерации футбола Франции похвалил ЧМ в России

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре похвалил организацию чемпионата мира по футболу в России. Ноэль Ле Гре отметил, что мундиаль поспособствовал сближению России и Франции, в том числе президенты двух стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

"Россия является неоспоримой мировой державой, поэтому взаимодействие с ней должно быть естественным и долгосрочным", — сказал президент FFF в эксклюзивном интервью RT.

"На стадионах порядок, люди очень приветливые, города чистые. Действительно впечатляющий успех. Уверен, что нынешний турнир — один из лучших чемпионатов мира", — подчернул Ле Гре.