Президент Федерации футбола Франции похвалил ЧМ в России
30 июня 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре похвалил организацию чемпионата мира по футболу в России. Ноэль Ле Гре отметил, что мундиаль поспособствовал сближению России и Франции, в том числе президенты двух стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
"Россия является неоспоримой мировой державой, поэтому взаимодействие с ней должно быть естественным и долгосрочным", — сказал президент FFF в эксклюзивном интервью RT.
"На стадионах порядок, люди очень приветливые, города чистые. Действительно впечатляющий успех. Уверен, что нынешний турнир — один из лучших чемпионатов мира", — подчернул Ле Гре.
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