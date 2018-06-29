Нелепая трагедия посреди всеобщего счастья

Болельщица футбольной сборной Бразилии погибла во время празднования победы команды над Сербией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира. Девушка упала на бокал с вином, осколки которого перерезали яремную вену на ее шее.

Друзья бразильянки обернули полотенце вокруг раны, чтобы остановить кровь, но это не помогло. На момент прибытия медработников девушка была мертва, пишет Daily Mail.

Еще один трагический инцидент, связанный с ЧМ-2018, произошел в столице Ливана Бейруте. Там двое поклонников сборной Германии убили своего соседа, праздновавшего вылет команды с первенства. Потерпевшему нанесли несколько ножевых ранений, которые привели к его смерти, сообщает Newsweek.

Бразилия в будущий понедельник сыграет в 1/8 финала турнира с мексиканцами. Сборная Германии ранее на этой неделе проиграла Южной Корее со счетом 0:2 и впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф чемпионатов мира.