Сколько фанатов и откуда приехали в Россию: неожиданные цифры

В Минкомсвязи сообщили, что для посещения матчей чемпионата в общей сложности выдали полтора миллиона паспортов болельщика. Удивительно, но наибольшее количество фанатов приехало к нам из Китая и США, хотя их команды не принимали участие в турнире.

Так называемые Fan ID получила 871 тысяча граждан России, мексиканцы заказали 43 тысячи паспортов, аргентинцы — почти 36 тысяч, бразильцы — 32 тысячи, колумбийцы — 29 тысячи, немцы — почти 29 тысяч, перуанцы — 26 тысяч.

Крайне удивила статистика по Китаю и США. Как известно, сборные этих стран не прошли квалификацию и не смогли принять участие в турнире в Москве. Однако именно китайцев и американцев среди фанатов оказалось больше всех. Китай получил 60 тысяч паспортов болельщика, а США — 49 тысяч!

Может быть, под прикрытием чемпионата на нашей территории проходят встречи американской и китайской общественности с целью попытаться уладить вопросы, которые не смогли решить на переговорах Трамп и Си Цзиньпин.

