Главная мечта самбиста – Олимпиада!

Спортсмены в самбо всегда ставят перед собой только самые высокие цели. Может быть именно поэтому, несмотря на сильнейшую конкуренцию, здесь очень много выдающихся борцов, в копилке которых ни одна золотая медаль с международных соревнований. Причём судьба многих из них складывалась, в начале своего тернистого пути, как у тысяч других мальчишек. Вот только они в юности вложили больше усердия и отдали больше сил на тренировках, чтобы в итоге стать чемпионами. О том, как начинали свой путь в самбо «АН» побеседовали с Артёмом Осипенко и Муратом Руслановичем Хасановым.

Для начала представим наших героев. Артём Осипенко родился 27 мая 1988 года в Брянске, где проживает и тренируется по сей день. Среди наград Артёма – 6 золотых медалей Чемпионата мира по самбо, первое место на Кубке мира в 2015-ом, победа на Европейских играх, 7 золотых медалей чемпионата России, а в мае этого года он завоевал своё третье золото на Чемпионате Европы.

Мурат Хасанов – легендарный и самый титулованный самбист в мире (9-кратный чемпион России, 7-кратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион мира по самбо, 8-кратный обладатель Кубка мира). С 1997 года и до окончания спортивной карьеры не проиграл ни одной схватки! Долгое время был капитаном сборной России по самбо. На сегодняшний день член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

– С чего начался ваш путь в самбо?

Артём Осипенко (АО): Трудно вспоминать – это было 20 лет назад. Тогда друг моего отца Александр Кадетов привёл меня к тренеру Сергею Викторовичу Портнову, который сделал всё, что бы я влюбился в самбо. До первой своей тренировки я вообще ничего об этом виде боевых искусств не знал – занимался каратэ. Да и успех на новом поприще пришёл не сразу. Первые соревнований пять-шесть я проиграл, потом много раз занимал третье место, а первое место выиграл, кажется, на областных состязаниях в 2000 году. И только потом потихонечку пошли результаты. Переживал ли из-за поражений? Да вроде не особо – если что-то не получалось, то просто продолжал тренироваться дальше, не зацикливался на неудачах.









Какова роль окружения? Конечно, в первую очередь заслуга в психологическом становлении ребёнка как личности и спортсмена лежит на плечах тренера, помощи родителей и близких. Кто-то помогает советом, кто-то подсказывает интересные упражнения. Тренировались всегда и везде. Например, в деревне у нас и штанга стояла импровизированная, сделанная из обычной трубы и тракторных траков, занимались на турниках, много бегали...

Мурат Хасанов (МХ): Раньше у нас не было особого разделения на виды спорта – в дзюдо ты тренируешься или в самбо. Просто, будучи мальчишкой, занимаешься всем подряд. В родном ауле Егурахай в Адыгее я играл в волейбол, футбол, от школы и колхоза выступал в различных видах спорта на районных соревнованиях – тогда в СССР это было в порядке вещей. И вот однажды мой дядя решил меня отвезти к тренеру дзюдо и самбо, знаменитому Якубу Камболетовичу Коблеву, основателю школы дзюдо в Майкопе, которая, кстати, изначально была самбисткой. Вот тогда я уже стал на более серьёзном уровне заниматься именно борьбой. Начал потихоньку принимать участие в сборах, соревнованиях и пошло поехало…









Как так получилось, что с 1997 года по 2007 не проиграл ни одной схватки в самбо? Тоже иногда об этом думаю и, наверное, это просто была помощь сверху – Бога, Аллаха. Ну и, конечно же, я ежедневно отдавался тренировкам, вкладывал все свои силы в то, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне. Плюс огромная заслуга в этом моих тренеров и ребят, с которыми я тренировался, ездил на сборы, готовился к соревнованиям. Всё это в совокупности давало такие результаты.

Вообще поддержка – товарищи по команде, которые с тобой тренируются, тренер, который подводит к соревнованиям – в совокупности это 99% успеха.

Я никогда не думал, что от меня отвернётся удача, потому что к каждому своему сопернику очень тщательно готовился и держал всегда в голове то, что для них победа надо мной будет очень желанна. Это же какой успех – прервать мою победную серию! Я никогда не думал о том, что тот или иной спортсмен сильнее меня, настраивался, что соперник напротив – такой же, как я, также тренируется и готовится.

– Что посоветуете молодому поколению самбистов, которые только начинают делать в нём первые шаги?

АО: Главное – не сачковать! Не нужно отлынивать от тренировок и если тренер сказал сделать 50 раз, то нужно сделать 52 раза, чтобы быть сильнее, чем те, кто сделал 50. При этом необходимо трудиться и стараться быть первым во всём. Если это эстафета, то стараться прибежать первым, если подтянуться 40 раз, то подтянуться 42 раза и сделать это раньше остальных. Таким образом закалять в себе лидера и тогда всё будет хорошо – можно стать чемпионом. И, конечно же, слушать тренера и родителей. Это два основных фактора, потому что если в этом треугольнике ребёнок-наставник-родные нет взаимопонимания, то чемпионом не стать. Родитель должен заложить любовь к спорту, а тренер её развить.

МХ: Тем, кто серьёзно относится к самбо, хочу пожелать, чтобы они продолжали тренироваться, верили в свои силы и в самбо. Если всё это есть, то всегда занимаешь призовые места. Лично для меня самбо – это тот вид спорта, который сделал меня как человека. Всё чего я достиг – титулы, уважение в обществе, жизнь – заслуга именно самбо. И если человек решил посвятить свою жизнь этой борьбе, то для меня это значит, что он сделал правильный выбор – самбо даст ему всё!

– Какое у вас хобби?

АО: Охота. Обычно выбираемся с дядюшкой и отцом к себе в деревню в Навлинском районе Брянской области. В основном охотимся на зайца и лису, но этот год для меня был неудачным – очень много промахов. Не получилось отличиться. А вне сезона охоты люблю выбраться на природу, на дачу – занимаюсь активным отдыхом, потому что лёжка на диване меня убивает.

МХ: Люблю ходить на охоту – в последний раз удалось подстрелить кабана и косулю. Но моя большая страсть – это разведение лошадей. Свою первую скаковую лошадь я приобрёл ещё будучи студентом. А сегодня у меня уже целый табун лошадей кабардинской породы.

Если самое преданное животное это собака, то самое благородное это лошадь! Раньше, кстати, говорили если у адыга нету лошади, то он не адыг, то есть не черкес! Так что эта любовь, видимо, в крови – мой дедушка тоже всю жизнь лошадьми занимался.

– Расскажите немного о семье, есть спортсмены?

АО: Моя жена в прошлом тоже спортивный человек. Она занималась самбо у тренера Исаева, а потом уже перешла к Сергею Викторовичу, где мы и познакомились. Она была третьей на первенстве Европы среди девушек, КМС по самбо. На мастера сдать не успела – завязала к тому времени. Почему? Просто поменялись приоритеты, плюс было много травм. Впрочем, она ни о чём не жалеет.

МХ: Старший сын у меня недавно стал мастером спорта по самбо – сегодня у него своя семья, работает в прокуратуре. Дочка спортом не занималась, танцевала, но вот вышла замуж за борца – пошла по стопам матери! Младший сын пока занимается футболом, но мы ещё не определились окончательно…

– Какая ваша главная мечта?

АО: Самое главная мечта любого самбиста, как мне кажется, это чтобы самбо стало Олимпийским видом спорта. Совсем чуть-чуть не хватает до включения и, на мой взгляд, если бы не политика – ведь самбо это российский вид спорта, а Россия лидер на мировой арене – то это давно бы произошло.

МХ: Главная мечта, чтобы в России всегда было всё хорошо, а следом за ней ещё одна важная мечта – чтобы самбо было олимпийским видом спорта. Сегодня для этого много делается и Василий Борисович Шестаков, президент Международный федерации самбо, и Сергей Владимирович Елисеев, президент Всероссийской федерации самбо бьются за то, чтобы показать всему миру, что есть такая борьба, что она очень интересна зрителям и что всё больше людей на земле ею увлекаются!