Кубок губернатора по водному поло смотрите в эфире ОТВ

В воскресенье, 1 июля, на Южном Урале начнётся международный Кубок губернатора по водному поло. Пройдёт он во второй раз в Челябинске и Златоусте. Участие в нём примут 7 команд из России, Японии, Нидерландов, Хорватии, Узбекистана и Казахстана. Также участие примет и наша Златоустовская «Уралочка». Завершится турнир 8 июля.

Как и в прошлом году, международный турнир состоится в Челябинске и Златоусте — в бассейнах «Строитель» и «Уралочка», и пройдет под эгидой саммитов ШОС и БРИКС 2020 года.

«У нас регион, который очень хорошо проводит соревнования. Это тоже часть спорта, эстетика спорта. И когда участвуешь в хороших соревнованиях, с хорошей организацией, хочется еще раз приехать», — пояснил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

В Златоусте встретятся молодежная сборная России, дружины Хорватии и Голландии. В столице Южного Урала выступят сборные Узбекистана, Японии, Казахстана и команда «Динамо-Уралочка», которая, возможно, сыграет без своего капитана — Эльвины Каримовой. Она будет в расположении национальной сборной.

Отметим, что 3 июля пройдёт церемония открытия, которую Вы сможете посмотреть на телеканале ОТВ в 19:45.