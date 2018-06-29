Илья Казаков: «Сборная Испании великолепна, но я верю в победу России»

В воскресенье, 1 июля, российские футболисты встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Шансы коллектива Станислава Черчесова в этом матче в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» оценил Илья Казаков, спортивный журналист, комментатор, телеведущий, писатель, эксперт издания «Рейтинг Букмекеров», советник президента Федерации гандбола России. Казаков в течение десяти лет – с 2005-го по 2015-й - работал пресс-атташе футбольной сборной.

- Совпали ли Ваши ожидания от игры сборной России с реальными матчами и результатами?

- В первых двух матчах все-таки да, хотя столько голов никто не ждал от нашей команды. Но, мне кажется, ни один из тренеров сборной не работал так, как работал Черчесов. В том, что команда функционально будет готова к турниру, я не сомневался, потому что Стас мне рассказывал, что план подготовки к скоротечному турниру был проработан ещё и во время Кубка Конфедераций, с тем лишь отличием, что чемпионат мира – немного более продолжительный турнир. А что касается не самых удачных по результату спаррингов, то, заметьте, даже топовые сборные не провели их на высоком уровне – по крайней мере каждый матч. Это плановая подготовка, которая, как мы увидели, дала плоды.

- Как относитесь к тому, что сейчас фанаты отращивают усы в честь Черчесова и носят футболки с его изображением в стиле Че Гевары?

- Вы знаете, я заказал портрет Черчесова, стилистически выполненный в виде знаменитого постера Че Гевары на красном фоне черным цветом, у сильных известных художников на его пятидесятилетие. Там было написано «Возвращение команданте». Он тогда находился в тренерском небытии: только что его попросили уйти из «Терека», и было совершенно непонятно, куда его тренерская судьба выведет. А он закатил для друзей шумный, но не очень многочисленный юбилей в гостинице «Украина». И когда я дарил ему этот портрет, я говорил: «Стас, у меня вообще нет никаких сомнений, что скоро ты получишь очень интересный шанс, потому что к такому тренеру, как ты, который делает конфетку из команды везде, где бы ни работал, должны обратиться - в условиях сегодняшних реалий». Так и произошло, хотя про сборную тогда мы с ним, наверное, и не думали.

А то, что в его честь отращивают усы – ну, смешно или не смешно - не знаю, но по крайней мере люди переменили отношение к Черчесову, незаслуженно резкое, жесткое и критическое. Вот это мне приятно, я очень рад за друга.

- Оцените шансы России против Испании. Так ли страшны испанцы на этом чемпионате мира или мы их такими считаем в силу привычки?

- Мне кажется, сейчас сборная Испании великолепна. Если бы оставили Лопетеги главным тренером, она, может быть, еще была бы более сбалансированной, но и сегодня это мощнейшая команда. Да, если сравнивать с 2008 годом, может быть, линия защиты по именам не такая звездная, плюс нет Хави, но зато есть Иско. И большой вопрос, кто из них лучше. Я не сравниваю по позициям, а просто называю игрока стартового состава.

Испания - это очень сильный соперник, очень сильный фаворит, и хорошо, что именно с ней мы сыграли вничью, единственную, если вспоминать недавние контрольные матчи нашей сборной против грандов. И, мне кажется, наш козырь в том, что этот чемпионат мира - время сюрпризов.

Во-вторых, Черчесов с игроками, как любая другая сборная России, не боятся играть в футбол атакующий. У нас сумасшедшая поддержка трибун, у нас не будет перелета, как если бы мы играли с Португалией, мы готовимся в комфортных температурных условиях. И, мне кажется, эта сборная раскрепощена: она уже совершила большой поступок, выступив мощно, выше ожиданий. Если она сможет предыдущие результаты увеличить, это будет чудо, подвиг - как угодно. Я верю, что наша команда дойдет до 1/4 финала каким-то странным мистическим чутьем, которое, возможно, совершенно ложное, но я верю.

- Почему, на ваш взгляд, все фавориты на этом чемпионате мира так мучаются? Это касается и Испании, и Португалии, и Аргентины, со скрипом выигрывает Франция, а Германия вообще вылетела.

- Сложный вопрос. Мне кажется, каждая история отдельная. Если говорить об Аргентине, то там, по словам Вальдано, сейчас серьезный производственный футбольный кризис: раньше таланты могли самовыразиться на улице, в сегодняшнем же дне улица (в смысле футбола) практически сошла на нет. Игроков воспитывают в футбольных академиях - по примеру Европы, - но там нет ни денег, ни методологий, ни учителей-тренеров, которые могли бы поставить на поток «производство» талантов, как в Испании или Англии. Плюс менталитет немножко другой.

Вальдано пишет жестко, образно, но очень, наверное, точно - что сейчас у сборной Аргентины очень много игроков, у которых есть яйца и очень мало игроков, у которых талант. Вот и тренер, наверное, тоже - все-таки очень сложно сказать, кто был последним большим тренером, возглавлявшим эту национальную команду.

Что касается Франции, здесь Дешам никак не может выстроить из очень сильных игроков единое целое и никак не может, на мой взгляд, определиться с лидером: не случайно капитанская повязка у Уго Льориса, а он вожаком в полной мере не является - он просто один из самых опытных игроков в этой команде.

Если говорить об Испании, то там тренерская история обрушила сборную - увольнение Лопетеги перед самым началом турнира. В Португалии молодое поколение, которое вошло в команду, еще пока в полной мере не окрепло. Германия? Даже серьезные немецкие СМИ пишут, что сборная была расколота на два лагеря: молодые игроки не понимали, почему они не играют, они считали, что они этого достойны, а старые футболисты уже не могли дать в полной мере тех качеств сборной, в которых она нуждалась. И единого целого у Лёва не получилось. Немцы всегда были сильны своим характером и атмосферой. Этот турнир таким не получился. Что касается Бразилии, она ход набирает, как и Бельгия. Я думаю, они себя ещё покажут.

- Сборная, чья игра вас приятно удивила на групповом этапе?

- Больше всего в хорошем смысле удивила на групповом этапе Хорватия. И так было понятно, что это сильная сборная, которая первый этап, первый барьер на чемпионате мира легко преодолеет. Но хорваты играли с таким куражом, с такой мощью и такой прочностью, что подумалось, что, может быть, действительно впервые совокупность игроков даст сборной очень большое единое целое - то, чего не было раньше. И если будет такой же кураж, повезёт с сеткой и соперниками, с которыми, кстати, уже в какой-то мере повезло, хорваты могут далеко пойти.

И шведы, которые постепенно обновляют команду - у них очень талантливое поколение футболистов, которые в 2015 выиграли молодежный Евро, они о себе ещё полностью не заявили, но уже есть лидеры, уже есть игроки, которые в нынешней шведской сборной прочно застолбили место в основе. Эта Швеция более обучена тактически и не зависит от одного лидера и перепадов в его игре, как это было при Златане Ибрагимовиче несколько лет назад. И шведы очень уверены в себе, это тоже отличительная особенность.

- Посмотрев на все команды, можете предсказать будущего чемпиона мира?

- Будущего чемпиона предсказать очень сложно, как всегда, я думаю, это уже ближе к полуфиналу будет ясно. Пока мне больше всех нравятся бельгийцы, хорваты и бразильцы. Я не ожидал, что Бразилия будет выглядеть так убедительно в плане запаса, потенциала. Плюс надо помнить, что при Тите эта команда проиграла всего один раз, и то это было в товарищеском матче с аргентинцами.

- Как относитесь к видеоповторам? Обосновано ли их введение или они вредят игре?

- Видеоповторы, безусловно, помогают: меньше стало симуляций, меньше стало эпизодов, когда неоднозначность решений заставляла арбитра часто, но под давлением, может быть, совершать ошибку. Но видеоповторы судейские ошибки в полной мере не искоренили: до сих пор непонятно, в каких случаях судья прибегает к видеоповторам, в каких нет. Нет единой трактовки. Например, пенальти который был в матче Аргентина - Нигерия назначен в пользу южноамериканцев - это удивительно, потому что мы можем сравнить, вспомнить, как в матче Сербия - Швейцария за более жесткое нарушение в своей штрафной площади, рефери на одиннадцатиметровую отметку не указал.

- Игрок, поразивший Вас на групповом этапе со знаком плюс и со знаком минус.

- Если говорить о тех, кто больше всего впечатлил, то начну со сборной России. Газинский отыграл в первых двух матчах потрясающе, правда, против Уругвая ему выступить на высоком уровне не удалось. Очень сильно выглядит Лукаку, очень мотивированно. Ну, и Криштиану Роналду, он просто потряс. Вроде бы знаешь его уровень, знаешь, как стабильно много и качественно он играет и забивает, но всё равно он не перестает удивлять. Роналду просто великолепен.

Если говорить о разочарованиях, то пока, наверное, в большей степени это касается Неймара и Погба, хотя Поль вроде бы с неплохим коэффициентом полезности на этом мундиале играет. И Агуэро. Это опять же если мы берем очень больших игроков и по ним судим. Мюллера я бы в эту компанию тоже добавил.

- Третий чемпионат мира подряд действующий чемпион вылетает на групповом этапе. Как вы можете объяснить это?

- Очень сложно сказать, с чем это связано. Я не думаю, что пока это какая-то мощная закономерность. Мне кажется, в футболе все чаще и чаще от опытных тренеров и функционеров начинает звучать слово «поколение». Есть золотое поколение и нет золотого поколения. И на золотом поколении игроков можно ехать достаточно долго, потому что есть заслуги, есть инерция и магия их имени, потому что это люди, с которыми сборная стала великой или большой, но в какой-то момент надо обновлять команду, и если это не сделать вовремя, будут проблемы. Сборная России отчасти на Евро-16 то же самое продемонстрировала. И часто бывает, что поколение вот таких звезд на своих позициях, каждый из них, не дает сыграть, вырасти (по крайней мере до уровня национальной сборной) конкуренту.

- Ваше главное впечатление от чемпионата мира. Ожидали, что будет настолько крутая атмосфера вокруг турнира?

- Главное впечатление от чемпионата мира - тот восторг, с которым его встречают в стране. Нет криков, зачем нам этот турнир, нет разговоров на тему, что мы будем делать с наследием. Люди просто наслаждаются праздником. То, что иностранцы, приезжая в Россию, будут восхищены, в этом сомнений не было. История Сочи и других крупных турниров показывает, насколько великолепно Россия умеет проводить подобные мероприятия, насколько радушно, щедро, радостно мы встречаем любых приезжающих к нам гостей, будь то болельщики, команды, официальные лица. Меня в хорошем смысле впечатлило то, как страна воспринимает это. Это действительно мегапраздник.