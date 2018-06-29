И в метро, и в барах, и в ТЦ кричат «Гол!»

Этим летом даже те, кто раньше мало интересовался футболом, стали активно следить за забиваемыми голами. А, как известно, за игрой веселее наблюдать в большой компании. Одной из самых популярных площадок для совместного просмотра стала фан-зона у МГУ. Однако в Москве немало других мест, где антураж не менее волнующий. Корреспондент «Аргументов недели» прогулялся по самым атмосферным точкам.

Сперва мы отправились в путешествие по столичным барам. «Ну, давай же! Чего стоишь?», «Куда побежал, не туда надо!» и заветное «Гооооол!» — комментарии болельщиков сливаются со звоном бокалов в единый гул. Некоторые заранее бронируют столики, кто-то приходит к самому началу игры, никаких очередей за напиткам и едой. Пожалуй, самыми посещаемыми стали бар «Стрелка» и стейк-хаус «Эрдала», вмещающие более тысячи человек. Впрочем, к чемпионату тщательно подготовились практически все заведения: поставили больше столов, в том числе на улице, повесили огромные плазмы, а также решили порадовать кулинарным разнообразием и предложить еще больше сортов пива и всевозможных закусок. Например, в ресторане «Южане» в период проведения чемпионата действует специальное меню от шеф-повара. Во многих пабах стены украшает футбольная атрибутика: билеты на матчи, ретро-плакаты, фотографии известных игроков и старые таблички. В ресторане Valenok к началу мундиаля развесили гирлянды с флажками стран-участниц. Приятно и то, что в некоторых заведениях при предъявлении паспорта болельщика получаешь выгодную скидку.

Не хотите есть и пить — отправляйтесь болеть за своих фаворитов ... в музей Москвы или на ипподром. Весьма необычно! Также просмотр матча можно совместить с шопингом. Крупные торговые центры для привлечения покупателей организовали зоны публичного просмотра.

От футбола не скрыться даже в дороге. Если важный матч застал вас в метро — не беда, игры транслируют и в подземке.

Страсти кипят и прямо на улице. На Никольской в любое время собираются толпы болельщиков и просто желающих насладиться непередаваемой футбольной атмосферой. Все знакомятся, обнимаются, вместе радуются победам любимых команд. Кроме того, трансляции организованы на Красной площади и в парке Зарядье.

«Конечно, когда играла Аргентина, я не мог сидеть дома, просто уставившись в экран телевизора, — говорит программист Андрей, которого «АН» встретили на Никольской. — Как назло, все друзья были заняты. Тогда я просто поехал в центр и зашел в первый попавшийся на глаза бар, познакомился там с фанатами из Германии, не зря в школе немецкий учил».