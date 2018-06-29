Традиционные гонки на обласах в Югре соберут спортсменов из 17 стран

18-й ежегодный турнир по гребле на обласах (гребные лодки-долбенки) в Югре станет рекордным за всю историю проведения. В соревнованиях ожидается участие из 17 стран мира: Венгрии, Китая, Норвегии, Бразилии, Ирана, Испании, Канады, Конго, Кувейта, Латвии, Литвы, Нигера, Португалии, США, Франции, Малайзии и Польши.









В рамках Кубка губернатора по гребле на обласах состоится совместное заседание правления Всемирного общества этноспорта (EWS) и рабочей группы Комитета советников ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту. Рабочая группа по традиционным играм и спорту Комитета советников ЮНЕСКО состоит из экспертов – ведущих учёных, представителей организаций и учреждений стран, чьи традиционные культуры внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди них президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов, президент Конголезской ассоциации традиционных игр Жозеф Рашиди Салуми, президент Европейской ассоциации традиционных игр (ETSGA), профессор Пере Лавега Бургес и другие.









Соревнования проводятся с 2001 года. По итогам Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 Кубок губернатора Югры по гребле на обласах был удостоен третьего места в категории «Туристическое событие в области спорта», также ему был присвоен статус «Национальное событие» Национального календаря событий.

Программа соревнований будет состоять из массовых стартов на дистанции 0,5 км, эстафет на 0,5 км и 1 км, одиночных гонках и гонках экипажей по два человека, а также мастер-классов (гонки «троек» и гонки на калданках).









Президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов: "Мы провели переговоры с Федерацией гребли на байдарках и каноэ. Со следующего года будем приглашать для участия в гонках именитых спортсменов. Участие профессиональных гребцов с одной стороны поднимет уровень состязаний, с другой - покажет значимость сохранения культурных традиций народов России. Предварительно нам дали уже согласие два олимпийских чемпиона и около 10-ти чемпионов мира. Думаю, что в следующем году соревнования, сохранив весь культурный колорит, поднимутся на принципиальную новую высоту при том, что в них примут участие титулованные спортсмены из Польша, Чехии, Венгрии и Канады».