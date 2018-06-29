Инфантино рассказал, как ЧМ-2018 изменил отношение к России

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что организация ЧМ-2018 "фантастическая". Проведение турнира положительно сказывается на отношении стран Запада к России, сказал он, выступая на форуме "Спорт и будущее" в Москве.

Инфантино заметил, что россияне очень гостеприимны. По его словам, "праздник в России стал праздником всего мира".

Вчера Владимир Путин вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетили парк футбола, открывшийся на Красной площади, и встретились с юными спортсменами.