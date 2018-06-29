Инфантино рассказал, как ЧМ-2018 изменил отношение к России
29 июня 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что организация ЧМ-2018 "фантастическая". Проведение турнира положительно сказывается на отношении стран Запада к России, сказал он, выступая на форуме "Спорт и будущее" в Москве.
Инфантино заметил, что россияне очень гостеприимны. По его словам, "праздник в России стал праздником всего мира".
Вчера Владимир Путин вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетили парк футбола, открывшийся на Красной площади, и встретились с юными спортсменами.
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