Сенегал-Колумбия 0:1

В четверг, 28 июня, на стадионе «Самара Арена» одним из решающих противостояний в квартете «Н» стала очная встреча сборных Сенегала и Колумбии. Оба соперника любят атакующий стиль футбола, что в сумме с огромной турнирной мотивацией команд могло бы вылиться в настоящую голевую феерию на поле. За порядком на поле будет следить многонациональная бригада арбитров, которую возглавит серб Милорад Мажич.

Достаточно грозный атакующей футбол команд соседствовал с ошибками в обороне, их часто захлестывали национальные эмоции. Куадрадо, Хамес Родригес, Радамель Фалькао, Садио Мане, Мбайе Ньянг – именно эти звёздные исполнители отвечали за исход встречи.

Южноамериканцы выбрали атакующую схему 4-2-3-1 , а сенегальцы 4-4-2 т.е. защитный вариант, с выпадами в контратаки. Первые 10 минут игра шла без ворот, но много индивидуальной борьбы за мяч. Слишком велика цена этого матча. Постепенно команды увеличивали скоростные атаки и к 12 минуте со штрафного первый удар по сенегальским воротам нанесли колумбийцы, но вратарь справился и вытащил мяч из угла ворот.

Футболисты Сенегала играли очень жестко в единоборствах, особенно доставалось Куадрадо.На 17 минуте в отрыв ушел игрок Сенегала, его остановили с нарушением правил,но видеопросмотр эпизода показал, что колумбиец Санчес сыграл правильно, в мяч и пенальти не был назначен.

С 27 минуты больше атакуют африканцы, наносят несколько ударов по воротам, но у них страдает техника исполнения и не один из моментов не увенчался взятием ворот. Уже на 32 минуте главный тренер южноамериканцев, недовольный игрой и тем как развиваются события на поле делает первую замену. Много борьбы на поле, но практически нет голевых ситуаций. Огромная ответственность давит на игроков, а 20 тысяч болельщиков из Колумбии и около 10 тысяч сенегальцев гонят своих любимцев в атаку, они жаждут гола., но первый тайм прошел без событий.

Во втором тайме колумбийцы пытаются изменить ход игры, но индивидуальная борьба за мяч ведется очень грубо, в итоге много остановок, игра развалилась на эпизоды — от одного нарушения до другого. Естественно, что при таком раскладе о скоростной игре говорить неприходится,игра шла равная.

Основной момент матча случился на 74 минуте при подаче углового у ворот сенегальцев колумбиец Мина головой забивает гол.

После забитого мяча игра активизировалась, пошли нестандартные розыграши мяча и удары по воротам. Игра приобрела зрелищность, которую с начала матча ждали болельщики, игроки как-то раскрепостились, но в это время прозвучал финальный свисток судьи.Матч завершился со счетом 0:1 в пользу колумбийцев, сенегальцы покидают со слезами ЧМ-2018.