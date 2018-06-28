Марадона заплатит за информацию об источнике слухов о его смерти

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил о награде в десять тысяч долларов за информацию об источнике, который пустил слухи о его кончине на стадионе в Петербурге.

В Интернете ранее на днях появилась аудиозапись, в которой говорилось, что легенда мирового футбола попал в больницу и умер там от остановки сердца. Темпераментный Марадона был в шоке и хочет найти этого "информатора".

Ранее легенда мирового футбола Диего Марадона рассказал о своем состоянии после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2).