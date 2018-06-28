Испанский болельщик попросил Путина помочь пронести барабан на матч с РФ
28 июня 2018, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый болельщик сборной Испании Мануэль Касерес Артесеро обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, чтобы ему разрешили пронести свой барабан на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия.
Испанца больше знают как Маноло-эль-дель-Бомбо, что в переводе означает примерно как "Маноло с барабаном". Уже на протяжении более сорока лет этот мужчина поддерживает сборную Испании на всех турнирах.
Маноло обратился к федерации футбола Испании, главе испанского правительства Педро Санчесу и к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы ему позволили пронести барабан на стадион "Лужники", где в ближайшее воскресенье состоится матч плей-офф мундиаля.
На этом чемпионате мира испанскому болельщику удалось пронести свой инструмент только на первый матч, который проходил в Сочи, тогда Испания играла с Португалией. На матчи с Ираном в Казани и с Марокко в Калининграде испанского барабанщика не пустили из-за соблюдения правил безопасности.
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