Видео, как Путин сыграл в футбол на Красной площади в Москве

Российский лидер Владимир Путин вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетили парк футбола, открывшийся на Красной площади, и встретились с юными спортсменами.

Путин и Инфантино сфотографировались с участниками футбольного турнира и нанесли первый удар по мячу. Президент после этого пробил по воротам одной из команд.

В четверг, 21 июня, на Красной площади в Москве был открыт Парк футбола чемпионата мира 2019 года. На торжественной церемонии открытия в центре столицы присутствовали высокопоставленные чиновники.