Видео, как Путин сыграл в футбол на Красной площади в Москве
28 июня 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетили парк футбола, открывшийся на Красной площади, и встретились с юными спортсменами.
Путин и Инфантино сфотографировались с участниками футбольного турнира и нанесли первый удар по мячу. Президент после этого пробил по воротам одной из команд.
В четверг, 21 июня, на Красной площади в Москве был открыт Парк футбола чемпионата мира 2019 года. На торжественной церемонии открытия в центре столицы присутствовали высокопоставленные чиновники.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес