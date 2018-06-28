Откуда у парня испанская страсть?

Никто и представить не мог, что главным героем нашей сборной на ЧМ-2018 станет малознакомый Денис Черышев из испанского «Вильяреала».

СЫН «ЭЛЕКТРИЧКИ»

В «лихие» 90-е в российском футболе появился игрок по имени Дмитрий Черышев. Выступал он тогда за «Локомотив» из Нижнего Новгорода. И играл так, что на него ходили толпами. Его главным оружием была реактивная скорость. Сто метров с мячом он пробегал за 11 (!) секунд, получив от фанатов прозвище «электричка». Дмитрий носился по полю с невероятной для России скоростью. Но, как правило, три из четырех таких забегов заканчивались ничем. Но четвертый все же приносил результат, благодаря чему Черышев за сезон заколачивал по 15-17 мячей. «Эх, если бы Димке еще немного техники!» - вздыхали тогда на трибунах. А ярые фанаты «электрички» призывали набраться терпения, и подождать, когда вырастет первенец Дмитрия — Денис. Поэтому весть, что в 1996-м папу Черышева купил испанский клуб «Спортинг» была радостно встречена болельщиками. Хотя бы потому, что сын «электрички» попал в Испанию, чьи тренеры славились умением выстругивать даже из самого твердого «дерева» больших мастеров вроде Рамоса или Пике.

ЖЕРТВА ПАПИНОГО ТЩЕСЛАВИЯ

Денису было семь лет, когда он приехал с родителями в Испанию. Идеальный возраст — юниорская команда, основной состав, а оттуда в супер-клуб вроде «Барселоны». Но Черышев-старший оказался ярым поклонником «королевского клуба» из Мадрида. И он сделал все, чтобы сын оказался в системе «Реала», невольно превратив жизнь парня в ад.

Увы, свои воспитанники для «Реала» всегда были на вторых ролях. Но «Чери» вкалывал на тренировках за двоих, да в 2012 году сбылась голубая мечта его отца — сын вышел в основном составе «Реала», и сразу в своем дебюте забил гол. Начало великой карьеры!

Вот тогда судьба и преподнесла футболисту «сказочный подарочек». В руководстве «Реала» решили из шустрого и боевитого русского может получиться идеальный дублер их главной звезды - Криштиану Рональду. А что такое быть дублером португальца, который способен выступать на мировом уровне до 40 лет? Это значит постоянно, без всяких перспектив, сидеть на скамейке запасных.

При этом президент «Реала» Перес наотрез отказывался продавать Черышева. И чтобы ни у кого вообще не возникало соблазна заполучить парня, «Реал» оценил Дениса в нереальные для его статуса — 25 млн. евро. Как говорится: ни себе, ни людям! Мало того, Дениса перевели на систему подготовки «Криша», проигнорировав полную несхожесть строения тел и мышц португальца и россиянина. И - на прежде такого крепкого! - футболиста посыпалась лавина травм: залечив одну болячку, Чери выходил на поле, чтобы снова сломаться.

Поняв, что парень постепенно превращается в «стеклянного» игрока, Денису позволили покинуть «Реал». Но с условием: только в аренду, и с ежегодной сменой клуба.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Летом 2015 года «Реал» возглавил знаменитый тренер Рафа Бенитес, который оказался большим поклонником россиянина. Чери срочно отозвали из аренды в «Вильяреале», стали чаще выпускать на поле. Забыв, что он еще не отбыл дисквалификацию за один из прежних клубов. «Реал» сняли с розыгрыша. А юристы команды подали в суд на Черышева, обвинив в сознательном саботаже (мол, знал, и не сказал!), что грозило ему не только бессрочным «баном», но и штрафом в неподъемные 25 млн. евро!

По совету друзей Чери связался с адвокатской конторой в Мадриде, о которой говорили, что она не проиграла ни одного спортивного дела. Но даже такие асы юриспруденции побоялись самолично связываться с «Реалом», поэтому отфутболили бедолагу к адвокатессе Кристине Кобе, только что пришедшей в контору. Молодая защитница обладала внешностью и фигурой модели. И Чери влюбился, проигнорировав предложения о помощи от таких влиятельных людей, как Моуриньо и Бенитес. И не пожалел — Кобе доверие к ней оплатила сторицей, умело избавив футболиста и от штрафа, и от дисквалификации. Уступив напору красавицы с компьютерными мозгами, президент «Реала» Перес не только снял все обвинения с Дениса, но и согласился продать его в клуб, на выступления за который пришлись лучшие годы карьеры Черышева - «Вильяреал».

С той поры россиянин стал не только постоянным клиентом Кобе, но и ее официальным бойфрендом, чем безмерно удивил испанские таблоиды. Ведь здесь привыкли, что их футбольные звезды встречаются только с топ-моделями, женятся на телезвездах, заводят детей с поп-дивами, покорно оплачивая их капризы и расходы. А подруга Чери дважды в неделю выступает в суде, ведет массу дел по спортивному праву и всегда платит за себя.

Правда, на время нынешнего ЧМ Кристина все же взяла отпуск и приехала в Россию поддержать любимого. Когда же Черышева наградили призом, как лучшего игрока в матче с Египтом, русский испанец бросился на трибуну, чтобы заключить в объятия верную подругу. Так все россиянки поняли, что потеряли еще одного супер-жениха, зато наши болельщики наконец-то получили новую надежду.