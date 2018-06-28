Ликование осадивших корейское посольство болельщиков Мексики сняли на видео
28 июня 2018, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Мехико накануне устроили акцию возле стен посольства Южной Кореи. Поводом для проведения мероприятия стал результат матча мирового футбольного первенства между сборной, представляющей азиатское государство, и немецкой командой.
Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу Южной Кореи. Этот результат позволил Мексике обойти Германию в группе F и выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места. В будущий понедельник сборная сыграет в 1/8 финала с бразильцами.
Мексиканцы пришли к корейскому диппредставительству, чтобы выразить благодарность за победу над немцами. Ликование любителей футбола сняли на видео, которое можно посмотреть в Twitter.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес