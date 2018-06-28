Ликование осадивших корейское посольство болельщиков Мексики сняли на видео

Жители Мехико накануне устроили акцию возле стен посольства Южной Кореи. Поводом для проведения мероприятия стал результат матча мирового футбольного первенства между сборной, представляющей азиатское государство, и немецкой командой.

Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу Южной Кореи. Этот результат позволил Мексике обойти Германию в группе F и выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места. В будущий понедельник сборная сыграет в 1/8 финала с бразильцами.

Мексиканцы пришли к корейскому диппредставительству, чтобы выразить благодарность за победу над немцами. Ликование любителей футбола сняли на видео, которое можно посмотреть в Twitter.