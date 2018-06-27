Суровые будни настанут

В разгар эйфории от забитых мячей и виртуозных пасов, у нас плохая новость. Праздник жизни - Чемпионат мира скоро закончится. И опять начнётся наш футбол.

Первый тур нового первенства футбольного сезона 2018/2019 стартует 17 июля. В этот сезон главная волгоградская команда входит с новым тренером – Робертом Евдокимовым. Известны пока такие успехи: клубу, после долгих судебных разбирательств, удалось вернуть себе исторический герб. Так же есть большая вероятность, что в ближайшее время вернётся и имя. «Ротор - Волгоград» снова может стать просто «Ротором».

Команда сейчас проводит учебные сборы в Абрау-Дюрсо, где объявлено, что футбольный клуб должен подписать контракты с семью новыми игроками. Четыре фамилии уже озвучены. В этом сезоне приходят игроки из «Терека», «Оренбурга» «Рубина» и «Кубани».

30-летний защитник Исмаил Эдиев родом из Чечни. Он является воспитанником грозненского «Терека», в котором и начал профессиональную карьеру в 2005 году. Дебютировал в Премьер-лиге 6 ноября 2005 года. В предыдущем сезоне провел 20 игр в составе хабаровского «СКА».

Кроме того, «Ротор-Волгоград» подписал контракт с 34-летним полузащитником Романом Воробьевым, воспитанником школы петербургского «Зенита». В 2007 году он дебютировал в национальной сборной России в товарищеском матче против сборной Польши. Всего провел два матча. Играл за такие клубы, как «Факел» (Воронеж), «Амкар» (Пермь), «Химки», «Краснодар», «Крылья советов». С 2015 года выступал в ФК «Оренбург».

В составе «Ротора» теперь также будет выступать 29-летний Роман Бугаев из Братска. Карьеру он начинал в ДЮСШ Армавира. С 2009 года играл за краснодарскую «Кубань», с которой выступал в Лиге Европы, РФПЛ и ФНЛ. Финалист Кубка России 2014/2015. В 2011 году вызывался в стан второй сборной России на матч c олимпийской сборной Белоруссии.

Уроженцу Уфы, полузащитнику Альберту Шарипову 25 лет. Играл за молодежную сборную России (U-21), а после за футбольный клуб «Рубин». Выступал за «Тюмень», «Томь» и «Нефтехимик».

При назначении новым тренером Роберта Евдокимова директор клуба Андрей Рекечинский сказал, что на таком стадионе, который построили в Волгограде, команда должна играть в Премьер-лиге: «Все об этом мечтают, я лично в это верю». Но объявил, что на сезон поставлена задача только стать в первую восьмерку Футбольной национальной лиги (ФНЛ) – уже и это достижение, потому что по итогам прошлого сезона сохранить прописку в ФНЛ «Ротору» удалось только из-за финансовых сложностей конкурентов.