В Костроме во дворах играют футбольные матчи

Отборочные матчи чемпионата по дворовому футболу проводятся в данный момент во многих округах Костромы. Власти города проводят данный чемпионат уже 11 год подряд, и длиться он будет все лето.

Соревнования проходят в двух возрастных группах. В первой играют ученики начальной школы, а во второй - старшеклассники. В матчах игроки стараются использовать комбинации, которые видят на играх чемпионата мира, сообщает сайт ОТР.

Отметим, что призы победителям предоставляет городская дума, команда-чемпион получит кубок и пригласительные билеты в боулинг-клуб. По словам организаторов, подарки получат все участники турнира.