В Костроме во дворах играют футбольные матчи
27 июня 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Отборочные матчи чемпионата по дворовому футболу проводятся в данный момент во многих округах Костромы. Власти города проводят данный чемпионат уже 11 год подряд, и длиться он будет все лето.
Соревнования проходят в двух возрастных группах. В первой играют ученики начальной школы, а во второй - старшеклассники. В матчах игроки стараются использовать комбинации, которые видят на играх чемпионата мира, сообщает сайт ОТР.
Отметим, что призы победителям предоставляет городская дума, команда-чемпион получит кубок и пригласительные билеты в боулинг-клуб. По словам организаторов, подарки получат все участники турнира.
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