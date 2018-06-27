Легенда мирового футбола Диего Марадона рассказал о своем состоянии после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2).

В СМИ ранее появилась информация о том, что его госпитализировали после матча. Футболист опроверг эту информацию. По словам Марадоны, в перерыве матча у него сильно заболела шея, он перенес декомпенсацию. Хотя врач и советовал ему уйти с матча, но Диего уйти не смог, передает "Москва 24".