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Марадона: "Целую всех, спасибо за поддержку"

27 июня 2018, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Марадона: "Целую всех, спасибо за поддержку"
globallookpress.com

Легенда мирового футбола Диего Марадона рассказал о своем состоянии после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2).

В СМИ ранее появилась информация о том, что его госпитализировали после матча. Футболист опроверг эту информацию. По словам Марадоны, в перерыве матча у него сильно заболела шея, он перенес декомпенсацию. Хотя врач и советовал ему уйти с матча, но Диего уйти не смог, передает "Москва 24". 

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