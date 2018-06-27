В Египте проведут расследование причастности Чечни к провалу сборной на ЧМ-2018

Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта планирует проверить, есть ли связь между провальным выступлением египетской команды на чемпионате мира 2018 года и ее базированием в городе Грозный. Федерация футбола Египта намерена подать жалобу на судейство матча с Россией

Будет создана специальная комиссия, которая станет выяснять причины, по которым для сборной Египта была выбрана база именно в Чечне. Там спортсмены мало внимания уделяли тренировкам, а больше были похожи на туристов, считают в парламентском комитете.

В Египте задаются вопросом, что делали артисты в отеле команды после поражения от сборной России (1:3). В задачи комиссии войдет также расследование "несанкционированного использования имиджа" нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха, пишет kp.ru.

Напомним, египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни. Это звание спортсмену присвоил лично Рамзан Кадыров.