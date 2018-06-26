Марадона взмолился, когда Месси забил первый гол в ворота Нигерии
26 июня 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный футболист Диего Марадона взмолился, когда Лионель Месси на 14 минуте матча забил первый гол. Это первый гол Мессии на ЧМ-2018. Сборная Аргентины играет со сборной Нигерии в решающем матче группы D на мундиале. Вся Аргентина молится, как обыграть соперника.
Футбольные эксперты отметили, Месси забил 100 гол чемпионата мира. Диего Марадона болеет на трибуне. Он скрестил руки на груди и вскинул глаза к небу, что-то шепча про себя, когда счет открыл Мессии.
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