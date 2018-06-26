Дания - Франция 0 : 0

В Москве на стадионе в «Лужниках» в 3-м туре группового этапа встречались сборные Дании и Франции. Рассудил игру бразильский арбитр Сандро Риччи. Фавориту группы С, Франции, было достаточно всего лишь одного очка, чтобы финишировать на первом месте и подтвердить заявленные амбиции, несмотря на то, что игра команды далека от идеала.

Франция имеет за плечами серию без поражений из шести матчей. Дания потеряла очки в матче против австралийцев и нуждались хотя бы в ничейном исходе, чтобы гарантировать себе билет в 1/8 финала. Скандинавы вполне могли рассчитывать на положительный для себя исход. Они не проигрывали ни одного из последних 17 официальных матчей

Остался на скамейке Поль Погба, который ходит под угрозой дисквалификации. Кроме того, есть небольшие проблемы с бедром у Умтити, так что свой шанс Кимпембе. Сидибе и Лемар.

Специалисты рассчитывали, что датчане могли побороться за 1-е место в группе, чтобы избежать встречи с хорватами.

Французы с первых минут доминировали в игре, но делали это очень медленно и складывалось такое впечатление, что они осуществляют простой контроль мяча. От Франции ждали зрелищной игры, но увидели прагматичный, позиционный и медленный футбол.

В начали игры много беспокойства французам доставлял датчанин Брайтвайт, но результата не добился и сник к середине первого тайма.

После 20 минуты французы активизировались и провели несколько опасных атак, но без завершающих ударов по воротам. Дело видимо и в том, что защитники Дании высокие и атлетически хорошо подготовленные и снимали все выпады нападающих Грзмана и Жиру. При этом владение мячем у французов было подавляющее 69%, а эффективность нулевая. Оборона обеих команд играла лучше нападения. 1-й тайм закончился безрезультатно.

2-й тайм начался под копирку 1-ого. Звезды француского футбола Дембеле, Гризмани Жиру выглядели безлико. Дальше продолжалась нудная, вялая, позиционная игра обеих команд, без ударов по воротам. Видимо, французов и датчан устраивала ничья 0:0. Все это происходило на глазах 78 тысяч болельщиков.