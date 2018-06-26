Отказ Салаха во имя Аллаха. Египетский нападающий одержал моральную победу

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (1:2), где он забил единственный гол своей команды. Как сообщается в соцсетях, Салах не может принять награду потому, что её спонсор - пивная компания.



И это уже не первый случай на чемпионате мира-2018, когда игрок не принимает приз лучшему игроку по религиозным соображениям. В матче первого тура группового этапа так же поступил вратарь Мохамед эль-Шенави. Некоторые футбольные эксперты задаются вопросом, а не поддержать ли такое начинание и другим игрокам, ратующим за здоровый образ жизни и чистый спорт?



С другой стороны, почти все спортивные состязания спонсируются алкогольными компаниями. И кто готов прийти им на смену, чтобы большой спорт не загнулся и гонорары игроков оставались на высоком уровне? К тому же многие болельщики объединяются во время матчей именно в пивных пабах и скандируют: "Играйте так, как мы за вас бухаем!"



