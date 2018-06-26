Отказ Салаха во имя Аллаха. Египетский нападающий одержал моральную победу
26 июня 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (1:2), где он забил единственный гол своей команды. Как сообщается в соцсетях, Салах не может принять награду потому, что её спонсор - пивная компания.
И это уже не первый случай на чемпионате мира-2018, когда игрок не принимает приз лучшему игроку по религиозным соображениям. В матче первого тура группового этапа так же поступил вратарь Мохамед эль-Шенави. Некоторые футбольные эксперты задаются вопросом, а не поддержать ли такое начинание и другим игрокам, ратующим за здоровый образ жизни и чистый спорт?
С другой стороны, почти все спортивные состязания спонсируются алкогольными компаниями. И кто готов прийти им на смену, чтобы большой спорт не загнулся и гонорары игроков оставались на высоком уровне? К тому же многие болельщики объединяются во время матчей именно в пивных пабах и скандируют: "Играйте так, как мы за вас бухаем!"
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