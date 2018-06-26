Красавица Поклонская просит достать луну с неба

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская как и большинство россиян следит за чемпионатом мира по футболу и болеет за нашу сборную. После выхода россиян в плей-офф у многих появилась надежда на победу в финале.



Даже после поражения Уругваю Наталья Поклонская надеется, что российская сборная победит. Правда, в реальности добиться этого - всё равно что луну с неба достать.



Между тем полузащитник сборной Испании Иско заявил, что не стоит недооценивать российских игроков, которые хорошо себя проявили на групповом этапе и могут сыграть прекрасный матч.



Как и Поклонская многие болельщики тоже верят в чудо. Спортивные комментаторы говорят, что многое будет зависеть от наших игроков. В 2008-м в плей-офф Россия разгромно уступила Испании, но теперь ведь это 1/8 финала.



Напомним, что игра между командами России и Испании в рамках 1/8 финала состоится 1 июля в 16.00 часов на стадионе "Лужники" в Москве.



