Министр спорта Уругвая высоко оценил подготовку РФ к чемпионату мира по футболу

В Министерстве спорта Уругвая высоко оценили организацию чемпионата мира по футболу на территории России. Глава ведомства Фернандо Касерес заявил, что это лучшая подготовка к ЧМ, которую он видел.

Как отметил Касерес, на стадионах все очень радостные не только из-за спортивных достижений, но и благодаря превосходным условиям. Он также подчеркнул, что многие замечают щедрость, достоинство и особый менталитет россиян. "Сложно себе представить праздник лучше этого", – заключил глава Минспорта Уругвая в беседе с RT.

По словам заместителя министра спорта страны Альфредо Этчанди, власти РФ обратили огромное внимание на безопасность, создали потрясающую инфраструктуру. Более того, он отметил доброжелательность и гостеприимство россиян.