Министр спорта Уругвая высоко оценил подготовку РФ к чемпионату мира по футболу
26 июня 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве спорта Уругвая высоко оценили организацию чемпионата мира по футболу на территории России. Глава ведомства Фернандо Касерес заявил, что это лучшая подготовка к ЧМ, которую он видел.
Как отметил Касерес, на стадионах все очень радостные не только из-за спортивных достижений, но и благодаря превосходным условиям. Он также подчеркнул, что многие замечают щедрость, достоинство и особый менталитет россиян. "Сложно себе представить праздник лучше этого", – заключил глава Минспорта Уругвая в беседе с RT.
По словам заместителя министра спорта страны Альфредо Этчанди, власти РФ обратили огромное внимание на безопасность, создали потрясающую инфраструктуру. Более того, он отметил доброжелательность и гостеприимство россиян.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес