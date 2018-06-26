Египетский комментатор умер во время матча своей сборной с Саудовской Аравией

Спортивный комментатор скончался во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Саудовской Аравии. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщают осведомленные источники.

Речь идет о бывшем тренере каирской команды "Замалек" Абдрахиме Мухаммеде Негма. Комментатор освещал игру для одного из египетских телеканалов, когда внезапно почувствовал недомогание. Как сообщает kp.ru, ссылаясь на издание Youm7, он скончался на месте.

Напомним, матч между Египтом и Саудовской Аравией состоялся накануне в Волгограде и завершился со счетом 1:2. Египетские спортсмены по итогам игры покинула турнир.