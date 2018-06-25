Уругвай разгромил Россию 3:0

На «Самара Арене» свисток сенегальского арбитра Маланга Дьедиу, дал начало матчу Россия — Уругвай. Именно в этом поединке и определился победитель группы А. Для завоевания первой позиции по итогам кругового турнира России хватило бы и ничьей.

Поскольку не очень понятно, даст ли это самое первое место хоть какое-то преимущество. Почти наверняка в 1/8 финала играть придется с лидирующими в группе В Испанией и Португалией.

По первым минутам игры стало ясно, что сборная России столкнулась с командой топ-уровня. Уже на 2 минуте первый удар по нашим воротам. Темп медленный, очень жарко, наши ребята отдали мяч уругвайцам и нарушили на 10 минуте правила вблизи своих ворот .Штрафной безукоризненно исполнил Суарес в обвод стенки и в нижний угол ворот. Счет 1:0.

На 12 минуте Черышев имел голевой момет, но попал в голкипера Уругвая Муслеру. Дальше следовали обоюдные атаки в медленном темпе. Игроки сборной России допускали много ошибок, нарушенй правил в результате чего возникали стандартные штрафные. На 23 минуте возник такой случай, который исполнял Ласкаль. После его удара мяч попал в ногу Черышева и влетел с рикошета в ворота, Акинфеев был бессилен.

На 36 минуте Смольников спасая команду от гола нарушает правила, получает 2 -ю желтую карточку, в итоге красную и удаляется с поля. Команда остается с 9 полевыми игроками. На 38 минуте Черышева заменяет Фернандес. Ощущается большое превосходство уругвайцев, сборная России проблем для них не создала, за 1-й тайм один удар по воротам Муслеры

Во втором тайме команда России глубоко села у своих воротах, атаки уругвайцев шли одна за другой. Эпизодические атаки российских футболистов не точны, подачи в штрафную безадресные, много брака в передачах. На 60 минуте вместо Миранчука на поле выходит Федор Смолов. К 75 минуте сборная России стала больше атаковать, но плохое понимание друг друга приводило к систематическим ошибкам.

На 90 минуте после подачи углового Кавани забивает третий гол, и окончательный счет 0:3 в пользу сборной Уругвая. Таким образом команда Уругвая выходит в 1/8 ЧМ-2018 с первого места, а сборная России со второго.