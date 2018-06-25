Дмитрий Харатьян назвал причину проигрыша сборной России Уругваю

Сборная России по футболу проиграла со счетом 0:3 сборной Уругвая. Актер Дмитрий Харатьян высказал мнение, что наших подвела форма. После матча ЧМ-2018, который прошел в Самаре, Первый канал собрал болельщиков - знаменитостей.

Все отметили хорошую игру наших футболистов с Уругваем. Выкладывались изо всех сил. Но удача оказалась на стороне сборной Уругвая. Нашим так и не удалось отыграться.

Дмитрий Харатьян шутя сказал, что российской сборной нельзя играть в белой форме. По признанию актера, его сразу, как только наши вышли на поле, смутил цвет формы - белый. Харатьян считает, что российским футболистам подходит только красный цвет формы. Болельщики говорят, что проигрыш сегодня стал холодным душем для российской сборной. Супруга Юрия Годзинского считает, что наших надо поддержать.

Теперь россияне сыграют с командами Португалии или Испании. Напомним, сборная России выиграла у Саудовской Аравии и Египта.