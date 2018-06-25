Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры
25 июня 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
Биатлонстка Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. 31-летняя Домрачева выступила на пресс-конференции перед журналистами в Минске, в понедельник, 25 июня. Дарья Домрачева - четырёхкратная олимпийская чемпионка, выступала за Беларусь.
"Это решение для меня обдуманное и, конечно же, нелёгкое, но я завершаю свою спортивную карьеру", — объявила самая известная белорусская спортсменка. По признанию Домрачевой, она теперь хочет посвятить себя воспитанию дочери. "Я завершаю карьеру, время в большом спорте было незабываемым, и я хочу поблагодарить всех, кто был рядом, кто встретился мне на этом пути, потому что каждый, кто был со мной, помогал мне. Хочу сказать спасибо моим невероятным болельщикам, вы потрясающие", - цитирует Домрачеву ТАСС.
16 июля 2016 года белорусская биатлонистка вышла замуж за восьмикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.
1 октября того же года у них родилась дочь Ксения.
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