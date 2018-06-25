Второй гол пропускает Акинфеев

Второй гол пропускает вратарь сборной России Игорь Акинфеев. Мяч записан на Диего Лашальта. Первый гол в матче Россия - Уругвай забил на 16 минуте Луис Суарес. Гол пропустили после рикошета.

Все наши начали хорошо: и Артем Дзюба, и Денис Черышев, и Сергей Игнашевич, и Зобнин. Но, как говорят эскперты, пока у наших проскакивает много ошибок. Нашим футболистам нужно сыграть хотя бы вничью, чтобы занять первое место в группе А. А Игорь Смольников получил красную карточку. Удаление на 37 минуте. Надо было видеть взгляд Черчесова.

В Самаре сегодня стоит жара. На стадионе за игрой наблюдает президент ФИФА Джанни Инфантино.