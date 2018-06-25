ЧМ-2018: Тренеры назвали состав сборной России по футболу на матч с Уругваем

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч со сборной Уругвая в заключительном туре группового этапа чемпионата мира — 2018.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов включил в стартовый состав: Игоря Акинфеева, Игоря Смольникова, Илью Кутепова, Серегея Игнашевича, Федора Кудряшова, Юрия Газинского, Романа Зобнина, Александра Самедова, Алексея Миранчука, Дениса Черышева и Артема Дзюбу, - сообщает ТАСС.

Актер Михаил Боярский - не только знаменитый артист, но и знаменитый футбольный болельщик, полагал, что Черчесову предстоит серьезно подумать над стартовым составом. Федор Смолов, как предполагал Боярский, в стартовый состав не вошел.



Матч состоится сегодня в 17:00 по московскому времени на стадионе "Самара Арена" в Самаре.