ЧМ-2018: Тренеры назвали состав сборной России по футболу на матч с Уругваем
25 июня 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч со сборной Уругвая в заключительном туре группового этапа чемпионата мира — 2018.
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов включил в стартовый состав: Игоря Акинфеева, Игоря Смольникова, Илью Кутепова, Серегея Игнашевича, Федора Кудряшова, Юрия Газинского, Романа Зобнина, Александра Самедова, Алексея Миранчука, Дениса Черышева и Артема Дзюбу, - сообщает ТАСС.
Актер Михаил Боярский - не только знаменитый артист, но и знаменитый футбольный болельщик, полагал, что Черчесову предстоит серьезно подумать над стартовым составом. Федор Смолов, как предполагал Боярский, в стартовый состав не вошел.
Матч состоится сегодня в 17:00 по московскому времени на стадионе "Самара Арена" в Самаре.
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