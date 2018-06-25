На здании Гостиного двора в Петербурге появились "усы надежды" Черчесова
25 июня 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Баннер в честь главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появился на здании Гостиного двора в Петербурге. На плакате изображены гигантские черные усы и хэштег "сами с усами".
Жители и гости Северной столицы активно фотографируются с баннером и публикуют свои снимки в социальных сетях, передает сегодня телеканал "78".
Напомним, что после двух побед российской команды в рамках матчей чемпионата мира 2018 года усы Станислава Черчесова фактически стали визитной карточкой и даже талисманом сборной РФ. Впоследствии была также записана композиция под названием "Усы надежды".
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