Баннер в честь главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появился на здании Гостиного двора в Петербурге. На плакате изображены гигантские черные усы и хэштег "сами с усами".

Жители и гости Северной столицы активно фотографируются с баннером и публикуют свои снимки в социальных сетях, передает сегодня телеканал "78".

Напомним, что после двух побед российской команды в рамках матчей чемпионата мира 2018 года усы Станислава Черчесова фактически стали визитной карточкой и даже талисманом сборной РФ. Впоследствии была также записана композиция под названием "Усы надежды".