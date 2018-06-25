Роналду пожаловался на болельщиков, которые мешали ему спать в Саранске
25 июня 2018, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный футболист, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пожаловался на болельщиков из Ирана, которые минувшей ночью мешали ему спать. В настоящий момент спортсмен находится в Саранске.
Вечером в воскресенье фанаты подошли к дверям гостиницы, где сейчас живет португальская футбольная команда, и начали громко скандировать кричалки. Как сообщает телеканал "Звезда", Роналду был вынужден подойти к окну и жестами попросить людей уйти и дать ему отдохнуть.
Напомним, что сегодня в 21.00 сборная Португалии сыграет с командой из Ирана на стадионе "Мордовия Арена". Исход матча определит, кто именно попадет в плей-офф.
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