Роналду пожаловался на болельщиков, которые мешали ему спать в Саранске

Легендарный футболист, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пожаловался на болельщиков из Ирана, которые минувшей ночью мешали ему спать. В настоящий момент спортсмен находится в Саранске.

Вечером в воскресенье фанаты подошли к дверям гостиницы, где сейчас живет португальская футбольная команда, и начали громко скандировать кричалки. Как сообщает телеканал "Звезда", Роналду был вынужден подойти к окну и жестами попросить людей уйти и дать ему отдохнуть.

Напомним, что сегодня в 21.00 сборная Португалии сыграет с командой из Ирана на стадионе "Мордовия Арена". Исход матча определит, кто именно попадет в плей-офф.