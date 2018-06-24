Англия разгромила Панаму со счетом 6:1

На стадионе Нижний Новгород-Арена состоялась игра второго круга группы G Англия - Панама. Судья – Гхид Гриша (Египет). Матч этих команд стал первой встречей сборных Англии и Панамы. До этого играть вместе им не приходилось.

По первым минутам игры чувствовалось, что команде Гарета Саутгейта не нужна мотивация на игру с командой Панамы. Сплоченный коллектив трех львов сразу показал полную самоотдачу, эмоциональную и психологическую готовность. У ворот Панамы борьба пошла за каждый мяч, причем на достаточно высоких скоростях и неожиданных диагональных передачах.

Защита панамцев перекрывала возможность играть свободно в своей штрафной площадке, но им это плохо удавалось. Уже на 8 минуте Джон Стоунс забивает сильным ударом в створ ворот сборной Панамы.

После гола темп спал и игра перешла в позиционный характер.Нв 22 минуте во время одной из атак защитник сборной Панамы нарушил правила и арбитр назначил пенальти, который великолепно исполнил Гари Кейн. Счет становится 2:0. Панамцы пытаются наладить комбинационную игру, но в их нападении не хватает завершающего удара

Южноамериканцы все время допускали одну и ту же ошибку в обороне, выстриваясь в одну линию, что упращало задачу нападающих англичан. На 36 минуте Лингард исполнил удар высокого мастерства, пробил по уходящей траектории в верхний угол ворот 3:0

На 39 минуте при исполнении стандарта Стоунз, после трех ходовой кабинации, головой забивает четвертый гол 4:0 На 44 минуте нарушили правила защитники Панамы и пенальти как всегда безукоризненно исполнил Гарри Кейн 5:0

Втором тайм начался в медленном темпе, пыл англичан угас и больше мячем владели панамцы. Счет диктовал ход дальнейших дейсивий. Панамцы усилили прессинг и борьбу за каждый мяч. Англичане играли на контратаках, с позиции силы, их атаки носилм опасный характер. На 62 минуте Кейн бьет по воротам а мяч попадает в ногу защитника и рикошетом в ворота панамцев 6:0.

Дальше пошла игра по счету, достаточно нудное зрелище, но понять англичан можно, впереди плей-офф. И все-таки англичан за такую концовку игры панамцы наказали. На 78 минуте после стандарта гол в ворота англичан забивает Балой. Счет 6:1 стал окончательным.