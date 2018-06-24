Сборная Германии по футболу извинилась перед проигравшей сборной Швеции

Сборная Германии по футболу принесла извинения сборной Швеции после того, как шведский наставник Янне Андерссон заявил, что некоторые игроки из немецкой сборной повели себя некорректно по окончании матча. Германия - Швеция 2:1

Вчера В Санкт-Петербурге играли Германия и Швеция. обыграла шведов со счетом 2:1, забив победный гол на последних секундах добавленного времени. Тони Кроос добыл победу Германии буквально на последней минуте добавочного времени матча. Он забил со штрафного.

В сети появился видеоролик, на котором видно, как члены тренерского штаба сборной Германии подбегают к скамейке сборной Швеции и что-то кричат, - сообщает Р-Спорт. Между представителями двух команд началась перепалка.

"Это была очень эмоциональная игра. В конце матча наш тренерский штаб позволил себе слишком эмоциональную реакцию или жесты в адрес скамейки шведов. Это не соответствует нашему стилю. Поэтому мы попросили прощения у тренера сборной Швеции и у команды", - опубликовано признание бундестим в Twitter.