Сборная Германии по футболу извинилась перед проигравшей сборной Швеции
24 июня 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная Германии по футболу принесла извинения сборной Швеции после того, как шведский наставник Янне Андерссон заявил, что некоторые игроки из немецкой сборной повели себя некорректно по окончании матча.
Вчера В Санкт-Петербурге играли Германия и Швеция. обыграла шведов со счетом 2:1, забив победный гол на последних секундах добавленного времени. Тони Кроос добыл победу Германии буквально на последней минуте добавочного времени матча. Он забил со штрафного.
В сети появился видеоролик, на котором видно, как члены тренерского штаба сборной Германии подбегают к скамейке сборной Швеции и что-то кричат, - сообщает Р-Спорт. Между представителями двух команд началась перепалка.
"Это была очень эмоциональная игра. В конце матча наш тренерский штаб позволил себе слишком эмоциональную реакцию или жесты в адрес скамейки шведов. Это не соответствует нашему стилю. Поэтому мы попросили прощения у тренера сборной Швеции и у команды", - опубликовано признание бундестим в Twitter.
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