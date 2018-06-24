Германия - Швеция 2:1

В Сочи закрылся десятый игровой день на ЧМ-2018. Центральным матчем в группе F, несомненно, стал поединок Германии и Швеции. Команде Йоахима Лёва необходимо было реабилитироваться перед своими болельщиками за сенсационное поражение от Мексики, вернуть уверенность игрокам и встать на тропу побед.

Дело в том, что если бы вдруг немцы проиграли шведам, то это, по сути, означало невыход из группы.

Шведы, в свою очередь, хотели перенять опыт мексиканцев и дать отпор действующим чемпионам мира, считая что непобедимых команд нет. Скандинавская сборная являлась очень непростым соперником, и могла сотворить очередную сенсацию.

С первых минут немцы начали создавать одну голевую ситуацию, за другой. На 9 минуте Ройс имел практически 100% возможность открыть счет, но мяч чудом не попал в ворота. Напор на ворота шведов виден по характерному показателю - к 12 минуте немцы сделали 122 передачи, а шведы только 6.

Весьма спорная ситуация возникла на 13 минуте, когда швед Берг убежал в отрыв, но Боатенг снес нападающего шведов в штрафной площадке, но к удивлению арбитр не отреагировал.

К 19 минуте игра выравнялась. Шведы почуствовали себя уверенней, и на 32 минуте швед Тойванен оторвался от защитников и забил гол. 0:1 После этого успеха шведов такой подавленной сборной Германии уже давно не видел.и В эти минуты у немцев стало много ошибок в передачах и проигранных единоборств.

Второй тайм начался с атаки немцев, на 48 минуте от колена Марка Ройса мяч влетел в ворота 1:1.

Ближе к концу второго тайма выдержка и характер футболистов обеих команд выходит на первый план.

На 82 минуте за грубую игру удаляется с поля игрок сборной Германии Боатенг, а на 88 минуте после подачи углового Гомес головой бьет в упор по воротам сборной Швеции, но вратарь спасает команду.

В компенсированное время на последней 5 минуте произошла кульминация матча Тони Кросс со штравного удара попадает в «девятку» шведских ворот и счет становится 2:1. Сборная Германии сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.