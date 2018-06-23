Буэнос-Айрес попросил Россию депортировать аргентинских болельщиков из-за драки
23 июня 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный Буэнос-Айрес попросил российское руководство депортировать аргентинских болельщиков, которые принимали участие в драке во время одного из матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Министр безопасности латиноамериканской республики Патрисия Буллрич подчеркнула, что Аргентина будет непреклонна с теми гражданами, которые нарушают законы.
Отмечается, что личности четырех футбольных фанатов уже установлены, у них изъяли паспорта болельщиков. Согласно информации издания "Спорт-Экспресс", людям, вступившим в конфликт с рукоприкладством, навсегда запретят посещать стадионы в провинции Буэнос-Айрес.
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