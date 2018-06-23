Жирков приступил к тренировкам в общей группе
23 июня 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу стало известно, что защитник российской сборной по футболу Юрий Жирков начал тренироваться в общей группе. В рамках матча с египетской командой спортсмен почувствовал боль в голеностопе.
Жирков в течение некоторого времени проходил реабилитацию, но сегодня он присутствует на общей тренировке в Новогорске. На занятии не присутствует только Алан Дзагоев, который в ходе игры против сборной Саудовской Аравии повредил мышцы задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит подготовку по индивидуальной программе, передает ТАСС.
Предполагается, что Дзагоев приступит к тренировкам в общей группе после матча российской команды с уругвайскими футболистами.
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